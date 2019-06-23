Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sizinle çalışmaya hazırım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu, "İşbirliğinin önemi ortadadır. İstanbul'un acil sorunlarında uyumlu çalışalım. Uyumlu çalışmaya ben hazırım ve talibim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"SEÇİM NETİCELERİ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız seçimi tabi ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasisine vuracağı damgaydı. Seçimin neticeleri milletimize hayırlı olsun. Uzun bir metin paylaşacağım içinde duygularım var. Milletimize Türkiye'ye bir kaç cümle etmek konusunda kendimi sorumlu hissediyorum. Öncelikle bugün yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan günün kahramanlarına sandıklarda hizmet eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

"PARTİ LİDERLERİNİ KUTSALLAŞTIRMAK ASLA DOĞRU DEĞİLDİR"

Kıymetli İstanbullular partiler tabu değildir. Milletin refahı için çalışan kurumlardır. Yani araçtır. Bunu her vatandaşın bilmesini istiyorum. Parti liderlerini kutsallaştırmak asla doğru değildir. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir. Milyonlarca insana kusursuz çalışacağız. Gençliğimiz ve çalışkanlığımız var.

Yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Sadece milletimizden alacağını düşünüyorum.

"SAYIN ERDOĞAN'A SESLENMEK İSTİYORUM"

Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Konuştuğumuz 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım... İstanbul'un acil çözüm bekleyen tüm konularını ele almak isterim. Mazbatamızı alıp başlamanın ardından görüşlerinizi almak ve görüşlerimizi aktarmak için sizinle görüşme talebimi buradan iletiyorum.