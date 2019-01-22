Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile ilgili bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti. İmamoğlu, telefon örneği verdiği yanıtında, "Hani şarjı bitince bir şey var, altta kırmızı yanıyor; o Binali Yıldırım." dedi.

İmamoğlu, Tasarım Atölyesi Kadıköy'de üniversitelilerle buluştu. Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. Üniversitelilerin sorularını cevaplarken İstanbul'un sorunlarından ve çözüm önerilerinden bahseden İmamoğlu, Yıldırım hakkında da açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım

"O DA BEN"

Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım ile ilgili bir soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti. İmamoğlu, telefon örneği verdiği yanıtında, "Cep telefonunuzun şarjı var mı şu anda? Hani şarjı bitince bir şey var, altta kırmızı yanıyor; o Binali Yıldırım. Diğeri de şarjdayken yeşil oluyor böyle dolu. O da ben." dedi. İmamoğlu'nun cevabı üniversiteliler tarafından uzun süre alkış aldı.