Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı

18.09.2019 09:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes'i anma töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

"SICAK BİR MERHABAMIZ VARDI"

Katıldığı Haber Global yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Rahmetli Menderes'i anma töreninde konuştuk İçişleri Bakanı'yla, nasılsınız dedi, sıcak bir merhabamız vardı" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR"

Açıklamalarının devamında "Umarım herkes yaptığı görevin bilincinde ve o alanı en iyi şekilde temsil etme bilinciyle hareket eder" diyen İmamoğlu "Bu tarz olumsuz, kötü cümleleri duyarken söyledim. Kötü söz sahibinindir, ben de iyi şeyler söylemek için yola çıktım" dedi.

"29 EKİM'İ DOYA DOYA YAŞAYACAĞIZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar yaptıklarını da açıklayan İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul, İstanbul'a yakışan tüm maneviyatını yaşayacak. Milli ve dini bayramlarını yaşayacak. Burası hoşgörü kenti ve Cumhuriyet değerlerinin simgesi. Bu güzel kenti kendimize emanet olarak görüyoruz, dünyanın mirasının bize emanet edildiğini düşünerek yönetiyoruz. En layık şekilde geleceğe taşımalıyız. İki yıl işgalde kaldıktan sonra Türkiye'ye tekrar emanet edilen kenti geleceğe hazırlamalıyız. 29 Ekim'i doya doya yaşayacağız. Dünyaya bu güzel cumhuriyetin yüzüncü yılına koşarken İstanbul'un bunu ne denli coşkuyla hissettiğini ve yaşadığını göstereceğiz."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde yerlerine kayyum atanan Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı ile görüşmesi sonrası "Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" demişti Kılıçdaroğlu ise "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'pejmürde ederiz' ifadelerini kullandı. Ne demek istedi? İstanbul ve diğer CHP'li belediyelere kayyum atanması gibi bir risk görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Her şeyi yapabilirler. Çünkü ortada hukuk, adalet yok. Bu akşam gelip ikimizi de tutuklayabilirler." yanıtını vermişti.

SOYLU "PEJMÜRDE EDERİZ" SÖZLERİNE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Süleyman Soylu, "Pejmürde ederiz" sözleriyle ilgili olarak daha sonra yaptığı açıklamada ise; "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil. Terörü destekliyorsanız, teröre yardım ve yataklık yapıyorsanız, terörle irtibatınız varsa elbette devlet burada gereğini ortaya koyar. Ama ne İstanbul ne Ankara için böyle bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kurtarabilmek için bunu çarpıtıyorlar. Bu sulandırılmaya çalışılan bir değerlendirmedir." demişti.

İKİ İSİM ANMADA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Hem İstanbul seçimleri öncesinde hem de geçtiğimiz hafta sık sık karşı karşıya gelen bu iki isim, Adnan Menderes'i Anma Töreni'nde Menderes'in mezarı başında yan yana geldi. İkili anma töreninin ardından tokalaştı o anlar objektiflere yansıdı.