Ekranlardan Uzak Kalan Sinem Kobal, Kendini Bahçe İşlerine Verdi!

Güzel oyuncu Sinem Kobal ev halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"OH MİS"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Sinem Kobal ev halinin fotoğrafına, "Ohh miss" notunu ekledi. Ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal kendisine evine adadı. Oyuncu önceki gün bahçesindeki çiçeklerin saksılarını değiştirip bakım yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Sinem Kobal ev halinin fotoğrafına, "Ohh miss" notunu ekledi.

"EN AZ ÇİÇEKLER KADAR GÜZELSİN"

Takipçileri de Kobal'in paylaşımına sessiz kalmadı. Kobal'in paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Kobal'in fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Sende en az çiçekler kadar güzelsin." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Çiçeklerle annelik provası yapıyor sanırım." yorumunu yaptı.