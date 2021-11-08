AYDIN (İHA) - Ekosistemi Koruma Derneği karayolunda ölen yaban hayvanlarına dikkat çekti

-"Yılda 400 yaban hayvanı ölüyor, sürücüler de tehlike yaşıyor"

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Ovası'nın tam ortasından geçen, Dilek Yarım Adası Milli Parkı'na da çok yakın olan turizm geçiş güzergahı Söke-Milas Karayolu bir çok yaban hayvanın telef olduğunu belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yollarda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliğini açıkladı.

Zengin ekolojik ve biyolojik çeşitlilik barındıran Aşağı Büyük Menderes Havzasında yer alan Söke-Milas Karayolu'nun yaban hayatı açısından çok önemli olduğunu dile getiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Burada bulunan yaban hayvanları Dilek Yarımadası, Samson Dağları, Latmos ve diğer doğal alanlara geçerken Söke Ovası'nı ekolojik koridor olarak kullanıyor. Yaban hayvanları beslenmek, su içmek, barınmak ve üremek için bu yolu kullanıyor. Turistik kentleri birbirine bağlayan yolun düz ve geniş olması, araçların süratli seyirleri birçok yaban hayvanının ölümüne neden oluyor" dedi.

"Yılda 400 yaban hayvanı ölüyor, sürücüler de tehlike yaşıyor"

2011 yılında bu konuda rapor hazırlayarak ilgili kurumları bilgilendirdiklerini dile getiren Bahattin Sürücü, "Konu hakkında duyarlılık gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü uyarı levhaları konuşlandırdı. Ancak ölen hayvanlara bakıldığında bu levhaların pek işe yaramadığı görülüyor. Bu yoldaki bu türlü kazalar; yaban hayvanlarının ölmesine neden olurken, sürücülerin de hayatlarını tehlikeye atıyor. Yaptığımız izlemelerde hemen her gün ölen hayvanlarla karşılaşmak mümkün. Yılda 400 civarında yaban hayvanı karayollarında ölüyor" dedi.

"Menfezler yapılmalı ya da düzenlenmeli"

Sürücü yetkililer ile görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Karayolları ile Tarım Bakanlığı ile de görüşmelerimiz oldu. Karayollarında yaban hayvanlarının geçişi için menfezlerin düzenlemesini talep ettik. Eğer bu mümkün olursa yaban hayvanlarının ölmesi ve sürücülerin hayati tehlikeleri önlenmiş olacak. Söke-Milas Karayolu'nun ölüm değil, yaşam yolu olmasını bekliyoruz" dedi.