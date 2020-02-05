Van'da çığ altında kalan ekiplerin son görüntüleri ortaya çıktı

05.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki 2 kişiyi kurtarmaya giden ekiplerin üzerine çığ düştü. Edinilen son bilgilere göre 26 kişi hayatını kaybetti. Çığ altında kalan minibüsü kurtarmaya giden ekiplerin çığ altında kalmadan önceki videoları ortaya çıktı.

EKİPLERİN ÇIĞ ALTINDA KALMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Van Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketinde 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Çığ faciasında hayatını kaybedenler arasında 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiyeci ve 12 sivilin olduğu bildirdi. Çığ altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden ekiplerin son görüntüleri ortaya çıktı. Videonun 2. çığ felaketinin yaşanmadan 10 dakika önce çekildiği belirtildi.

BÖLGEYE TSK'YA AİT UÇAKLAR GÖNDERİLDİ

Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan TSK'ya ait uçak bölgeye gönderildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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