Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan otomobil, kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Araçta 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobil bulundu. Kayıp 4 gençten 3'ünün cenazesi araçtan çıktı.Dördüncü genci arama çalışmaları devam ediyor.
KAYIP GENÇLERİN CESETLERİNE ULAŞILDI
Cumartesi günü akşam saat 21:30 sularında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araç bulundu.
Bugün bölgede jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polisin de katıldığı 200 kişilik ekip tarafından aramalar yapıldı. Saat 15:00 sularında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ait metal detektörlerle yapılan yüzey taraması sonucunda aracın yeri tespit edildi. Daha sonra dalgıçlar çayın içinde yüzerek otomobilin yerini tespit etti.
Kayıp 4 gençten 3'ünün cenazesi araçtan çıktı.
NE OLMUŞTU?
İçinde 2 gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede 1 Şubat gecesi kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Dün, derede kaybolan otomobilde 2 gencin daha olabileceği yönünde açıklamalar yapılmış, aramalar 4 gencin bulunması üzerine yürütülmüştü.
İşte arama çalışmalarından görüntüler:
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insan canı sudan ucuz olmamalıdır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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büyük acı 4 gencecik fidan allah rahmet eylesinCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN. YAKINLARINA SABIR VERSİN. ALLAH HER TÜRLÜ KAZA BELA MUSİBETLERDEN KORUSUN İNŞALLAH.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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başınız sağolsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin ailelerine sabır versin.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır