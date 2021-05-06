Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor
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Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor

Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe sorunları için muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe sorunları için muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Ekinci, önceki gün kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi. Bugün de muhtarlarla görüşmeye devam eden Ekinci, pandemi nedeniyle kısıtlı olarak muhtar buluşmalarını yaptığını ifade etti. Görüşmeye Kışla Mahalle muhtarı Sinan Güneş, Tanyeli Mahalle Muhtarı Halil Yıldırım, Akkese Mahalle Muhtarı Salim Atmaca, Ulaklı Mahalle Muhtarı Kemal Ekincidir ve Sağırtaş Mahalle muhtarı Seydo Bora katıldı. Muhtarlar, görüşmede sorunlarının yanı sıra görüş ve önerilerini de dile getirdi. Ekinci, fırsat buldukça merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geleceklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor
Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor
Ekinci muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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