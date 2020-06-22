Ekili arazisini sel vurunca gözyaşı döktü Ekili arazisini sel vurunca gözyaşı döktüBURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 11 kırsal mahalledeki tarım arazileri, sular altında kaldı.

Ekili arazisini sel vurunca gözyaşı döktü

BURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 11 kırsal mahalledeki tarım arazileri, sular altında kaldı. Çiftçi Aytan Ayaz, domates fidelerinin kullanılamaz hale geldiğini görünce ağladı.

Bursa genelinde yağan şiddetli yağmur, İznik ilçesinde de doluyla birlikte etkili oldu. Dün akşam başlayan sağanak sonrası meydana gelen sel, ekili tarım arazilerine zarar verdi. 11 kırsal mahallenin arazileri, sular altında kalırken, günün aydınlanmasıyla kayıplar da gün yüzüne çıktı. İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, 4 bin dönümlük tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Mutlu, tarım arazilerinde yer alan zeytin, şeftali, kabak ve biber ürünlerinin sel ve doludan etkilendiğini kaydetti.

Sel ve dolu, çiftçileri de olumsuz etkiledi. Birçok çiftçi, ürünlerinin zarar görmesi nedeniyle üzüntü yaşadı. Kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan domates üreticisi Aytan Ayaz (63), tarım arazisini sular altında görünce gözyaşlarını tutamadı. Gözü gibi baktığını belirttiği domates fidelerinin kullanılamaz hale geldiğini gören Ayaz, 'Yavrularım gibi baktım, tohumlarını kendim ektim. Mahvoldularö dedi.

Kaynak: DHA