Son dakika: Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Haberler » Güncel » Son dakika: Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında - Haber

Son dakika: Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında

Son dakika: İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

19.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:33
Son dakika: Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında

'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 4 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Son dakika: Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et