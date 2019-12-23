Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu
Haberler » 3. Sayfa » Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler

Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta kazaya karışan 16 yaşındaki genç, yaşadığı şokun etkisiyle olay yerinde hüngür hüngür ağladı. Gözyaşlarına boğulan genci, olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

23.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:08
Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu

'ta 16 yaşındaki ehliyetsiz genç, karıştığı trafik kazasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Emek Mahallesinde bulunan Gazi Lisesi kavşağında meydana geldi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.T. idaresindeki 70 EU 580 plakalı kamyonet ile O.B. idaresindeki 58 ABL 793 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Sivas Belediyesine ait su yükleme noktasına çarparak durabildi. Kaza esnasında yükleme noktasında kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü yaşadığı şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Gözyaşlarına boğulan genci, olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü S.T.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik cezası uygulandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler