EĞLENCE MEKANININ TUVALETİNDE KENDİSİNİ DARP EDEN HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Taliban kapı kapı dolaşıp bu mektubu asıyor: Ya teslim olun ya da ölün

BURSA'da eğlenmek için gittiği eğlence mekanında, 3 yıl önce aralarında alacak verecek yüzünden husumet yaşadığı Murat S. (25), Bilal B. (27) ve Onur Ş. (27) tarafından tuvalette darp edilen Gökhan Karakaş (36), 3 kişiyi de silahla vurdu.

BURSA'da eğlenmek için gittiği eğlence mekanında, 3 yıl önce aralarında alacak verecek yüzünden husumet yaşadığı Murat S. (25), Bilal B. (27) ve Onur Ş. (27) tarafından tuvalette darp edilen Gökhan Karakaş (36), 3 kişiyi de silahla vurdu. Kavga anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken, gözaltına alınan Gökhan Karakaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Ağustos'ta merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Burada oturan Gökhan Karakaş, içeride 3 yıl önce alacak verecek yüzünden tartıştığı ve o zamandan beri görüşmediği Murat S., Bilal B. ve Onur Ş. ile karşılaştı. Gece boyunca husumetlilerinden uzak duran Gökhan Karakaş, iddiaya göre tuvalete gitmek için masasından kalktı. Karakaş'ın lavaboya gittiğini gören Murat S., Bilal B. ve Onur Ş. de tuvalete gitti. Burada; husumetli olduğu üç kişi tarafından dövülen Gökhan Karakaş, dışarı çıkıp rak ettiği aracından silahını alarak kendisini dövenleri, konuşmak için dışarı çağırdı. Karakaş, çağrısı üzerine konuşmak için dışarı çıkan üç kişiye ateş etmeye başladı. Karakaş'ın tabancasından çıkan kurşunlar Murat S., Bilal B. ve Onur Ş.?ye isabet etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kanlar içinde kalırken, şüpheli Karakaş ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kaçan şüpheliyi aynı gecenin sabahında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen Karakaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.

Öte yandan şüphelinin masasından kalkıp tuvalete gittiği anlar ve daha sonra kapının önünde kavga ettiği anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı