: Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı

03.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:28

Konya'da, Metin K. (41), alkol aldığı eğlence mekanında, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek isteyince çıkan kavgada, güvenlik görevlisi İsmail Ç. (24) tarafından bıçaklandı. Yaralı halde sokak ortasına atılan Metin K., hastaneye kaldırılırken, güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, saat 03.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gülyurdu Sokak'ta meydana geldi. Çevre sakinleri, sokak ortasında kanlar içinde yatan Metin K.'yi görünce polis ile sağlık görevlilerini aradı.

İhbarla sokağa gelen sağlık görevlileri, Metin K.'nin karnı ile bacağından bıçaklanarak yaralandığını tespit etti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Metin K. tedaviye alındı.

GÜVENLİK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin K.'nin yaralı halde bulunmadan önce aynı sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında alkol aldığını belirledi.

Araştırmasını bu yönde sürdüren polis, Metin K.'nin, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek istediğini, bu nedenle çalışanlarla arasında çıkan kavgada güvenlik görevlisi İsmail Ç. tarafından bıçaklandığını belirledi. Gözaltına alınan İsmail Ç., emniyete götürülürken, kendisini bekleyen yakınlarına, "Çakallarla uğraşıyoruz işte" dedi. Polisteki sorgusu tamamlanan İsmail Ç., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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