Eğlence mekanında bir kişiye saldıran oyuncu İbrahim Çelikkol geceyi karakolda geçirdi
Oyuncu İbrahim Çelikkol, arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında bir kişiye saldırdı. Oyuncu, bir kişinin elmacık kemiğini kırdığı gerekçesiyle geceyi karakolda geçirdi. Çıkan kavgayı ise Ula Belediye Başkanının oğlu ayırdı.
Oyuncu ibrahim Çelikkol, 6 arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında kavga etti. Muğla Akyaka'da tatil yapan oyuncu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendisini uyaran işletmeciyi 6 arkadaşıyla birlikte dövdü.
TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI
Yeni Asır'dan Adem Ülker'in haberine göre; Olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bahadır Kılınç, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Alkollü oldukları öğrenilen Çelikkol ve beraberindekiler Kılınç'ı tekme tokat dövdü.
BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU KURTARDI
Bu esnada olay yerinin yakınında bulunan Ula Belediye Başkanı'nın oğlu tarafından dayakçı gurubun elinden kurtarılan Bahadır Kılınç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elmacık kemiğinin kırıldığı, burun kemiğinin de çatladığı tespit edilen Kılınç'ın şikayeti üzerine Çelikkol ve beraberindekiler jandarma tarafından gözaltına alındı.
GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİLER
Sabaha kadar karakolda tutulan Çelikkol ve yanındakiler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Daha öncede adı kavgaya karışan ünlü oyuncu olay hakkında kendisine sorulan soruları yanıtsız bıraktı.
"BAHADIR'I ÇELİKKOL'UN ELİNDEN KURTARMIŞ"
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, olayın kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi. Akkaya, "Bahadır Kılınç'ın darp edildiğini gören oğlum Kağan olaya müdahale etmiş. Alkollü olan Çelikkol ve arkadaşlarının elinden Bahadır'ı kurtarmış ve hastaneye götürmüş. Kendisi arkadaşı olur kavgayla ilgisi sadece bundan ibarettir" diyerek açıklamada bulundu.
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akıllı ol ibraaam gelmiyim orayaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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eee SANATCILARIN İSTANBULDA ÇOBANLARI KAZANDI YA İSTEDİKLERİ GİBİ AT KOŞTURUYORLAR. DAYAK, AŞAĞILAMA, KÜÇÜK DÜŞÜRME. YÜZ BULDULAR BAŞKANLARINDAN YAPIYORLAR YAPACAKLARINI.Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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AMA SON 1-2 AYDA KAPALI BAYANLARIMIZIN YEMEDİĞİ HAKARET KALMADI SENİN GİBİ LAPLAĞİK ÇAPSIZÇAĞDAŞLAR YÜZÜNDEN.3 2 Yayından Kaldır
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MAL BELLİ. SÜRÜNÜN Bİ FERDİ SEYİRCİ GELMİŞ. GÖRÜYORUZ HABERLERDE. ESKİ BELEDİYE BAŞKANLIGI YAPTIGI YERDE HERKES BİRBİRİNİ DOGRAMAYA BAŞLADI. KAPALI KADINLARA CİRKİNCE HAKARETLER AŞAĞILAMALAR BAŞLADI. ÇARŞAFLI NİNELERİN KURTARDIGI MEMLEKETİ MİNİ ETEKLİLER SAHİPLENMEYE NİNELERİMİZİN SOYUNU BU TOPRAKLARDAN KOVMAYA BAŞLADI. SEN DAHA NE KONUŞUYORSUN. Bİ EKO KAZANDI DİYE SESİNİZ ÇIKMAYA BAŞLADI. ONDAN ÖNCE SEN MİNİ ETEGİ GİYİYORSUN DİYE AŞAGILAYAN KOVAN OLDU MU?1 3 Yayından Kaldır
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harbi malsınız her şeyi siyasete dökmeseniz olmuyor it dalaşı yapuyorsunuz bir insan durduk yere neden kavga çıkarsın ki tek taraflı düşünmeyin beyinsiz aptallar yazacağınız yoruma ben6 2 Yayından Kaldır
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ÜNLÜ OLUP BİRİSİNİ DARP ETMEK VARMIŞ BEEE NE CEZA ALIYOSUN NE BİŞEY :) :)Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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BİZİM MAHALLEYE GELSE BİCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Adam dizi sahnesi zannediyor hayatı herhalde vur kır kimse hesap sormasın . . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır