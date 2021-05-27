"Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi" 29-30 Mayıs'ta çevrim içi yapılacak
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"Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi" 29-30 Mayıs'ta çevrim içi yapılacak

'Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi' 29-30 Mayıs'ta çevrim içi yapılacak
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek "Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi", 29-30 Mayıs'ta çevrim içi yapılacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek "Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi", 29-30 Mayıs'ta çevrim içi yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgından dolayı çevrim içi düzenlenecek kongrenin açılışına Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılacak.

Ölçme ve değerlendirme alanında çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve ölçme değerlendirme uygulayıcıları tarafından bilgi, akademik çalışma ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanan kongrede, çağrılı konuşmacıların yanı sıra paneller, çalıştaylar düzenlenecek, bildiri ve poster sunumları yapılacak.

Kongrede, ölçme değerlendirme alanındaki uygulama çalışmalarının uzaktan eğitim dönemiyle önem kazanan dijital (e) ölçme değerlendirme, veriye dayalı eğitim politikaları için ölçme değerlendirme, geniş ölçekli testler, ele alınacak konular arasında bulunuyor. Ayrıca, sınıf içi ölçme değerlendirmede iyi örnek uygulamaların, ölçme değerlendirmede güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar, bilişsel olmayan yapıların ölçülmesi şeklindeki temalar çerçevesinde paylaşılması hedefleniyor.

Farklı temalar etrafında yapılacak sunum ve karşılaştırmaların, ölçme değerlendirmede iyi uygulamaların incelenmesinin yolunu açarak, Türkiye'deki ilgili süreçlerin daha da geliştirilmesine katkı sunulması öngörülüyor.

Kongrede sunulacak değerli bildirilerle metodolojideki farklı alanlarla ilgili çalıştaylar, paneller ve alanında uzman çağrılı konuşmacılar ile bilimsel ve akademik bir ortamın oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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