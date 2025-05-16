Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının ardından liselerde zorunlu eğitim süresi gündem oldu. Türkiye'de 2012'den bu yana uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi, için iki alternatif olan '3+1' ve '2+2' modelleri öne çıkıyor. İşte gündemdeki iki modelin ayrıntıları...

Türkiye'de 2012'den bu yana uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi, özellikle liselerdeki son 4 yılın işleyişi açısından akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim uzmanlarınca yeniden tartışmaya açıldı.

BAKAN TEKİN İŞARETİ VERMİŞTİ

Hali hazırda uygulanan ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan 4 yıllık eğitim süresi ihtiyaca göre yeni düzenleme olabileceği konuşuluyor. Liselerin süresinin 4 yıldan düşürülmesi tartışmaları sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimdeki değişikliklerle ilgili, "Sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar" açıklaması merak konusu oldu.

İKİ MODEL ÖNE ÇIKIYOR

Gündeme gelen alternatif modeller arasında, lise eğitiminde ilk 3 yılın zorunlu, son yılın üniversiteye hazırlık süreci olarak yapılandırıldığı "3+1 modeli" ile ilk 2 yılın ardından diploma verilmesini ve isteyen öğrenciler için 2 yıl daha akademik veya mesleki eğitim sunulmasını öngören "2+2 modeli" öne çıkıyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ NASIL UYGULANIYOR?

Liselerdeki eğitim süresine dair 3 model öne çıkıyor. 3+1 eğitim sisteminde lisede zorunlu eğitimin 3 yıla indirilmesi öngörüüyor. Bu kapsamda öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek. 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık şeklinde planlanıyor.

2+2 EĞİTİM SİSTEMİ

2+2 Eğitim Sistemi'nde ise liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

DİPLOMA İÇİN 16 YAŞ BEKLENECEK

'Yaş Modeli'nde de öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenmesi tartışılıyor. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.

"MEVCUT SİSTEMİN SORUNLU YÖNLERİNİ ANALİZ ETTİK"

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, zorunlu eğitimin bireylerin temel haklara erişimini sağlayan ve toplumsal eşitliği destekleyen temel kamusal hizmetlerden biri olduğunu ancak eğitim sistemlerinin toplumların ihtiyaçları ve dönüşen koşulları doğrultusunda sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Sendikanın bu anlayışla, 12 yıllık zorunlu eğitim yapısını, sahadan ve politika belgelerinden elde edilen veriler ışığında yeniden değerlendirmeye yönelik kapsamlı bir araştırma başlattıklarını aktaran Yavuz, TBMM tutanakları, Milli Eğitim Bakanlığı politika metinleri, uluslararası karşılaştırmalı raporlar ve STK analizleri gibi birçok kaynağı inceleyerek mevcut sistemin güçlü ve sorunlu yönlerini analiz ettiklerini kaydetti.

SAHA VE ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

Yavuz, "Elde edilen bulgular, eğitimin niteliğini artırmak, kaynakları daha etkin kullanmak ve öğrencilerin ilgi-yeteneklerine uygun kariyer yolları sunmak amacıyla zorunlu eğitimin yapısının yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Öğretmen, yönetici ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir saha araştırma ve anket çalışması yapacaklarını ifade eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Nihai hedefimiz, katılımcı, veriye dayalı ve çözüm odaklı bir model önerisi geliştirmek ve karar alıcılara somut katkılar sunmaktır. Son aşamada ise bu veriler doğrultusunda kamuoyuyla ve karar vericilerle paylaşılmak üzere yeni bir model önerisi geliştirilecektir. Model önerisi için şu anda gündemimizde, lisenin son yıllarının isteğe bağlı hale getirildiği bireyselleştirilmiş ve modüler bir ortaöğretim yapısının kurulması, okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile dijital okuryazarlık gibi alanlara dayalı esnek müfredat modelleri geliştirilmesi, mesleki yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi ve haftalık çevrim içi eğitim günleri ile dijital öğrenme becerilerinin artırılması yer almaktadır."

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıcemalettin acar :

5-3-3 sistemi en güzeliydi,çok bilen birileri sistemi mahvetti.yapılacak bir değişiklik,birçok öğrencinin öğrenim hayatını etkileyecek.

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Liseler zorunlu olmasın. İsteyen 2 2 (iki artı iki) modelini uygulasın. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıSeyit Keşli:

eskisi gibi zorunlu temel eğitim 5 yıl olmalı sonrası için 3 yıl çıraklık ve devamında kalfalık eğitimine yönlendirilebilir. okumak isteyende okur. yani kısacası eskisi gibi

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Haber YorumlarıOguz Coskun:

2 1 olsun 4 yıl okuyunca daha başarılı veya daha bilgili olunmuyor ortaokuldan itibaren meslek yönlendirmeleri uzman kişiler tarafından yapılmalıdır bizim sistem meslek eğitimi için geç kalıyor hâliyle işini bilen usta veya işin uzmanı akademisyenler yetişmiyor

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Haber YorumlarıSessiz Çığlık:

Çalisacak iş gucunuz azaldı degilmi artık millet çocuk yapmıyor insanlari düşündüğünüzden zaten uygulamazsiniz hepsi kendi çıkarınız için

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