Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı 2025'te yüzde 2,2'ye yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerine göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2 oldu. Oran kadınlarda yüzde 1,8, erkeklerde yüzde 2,7 olurken, en yüksek il oranı yüzde 4,0 ile İstanbul'da kaydedildi.

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2 oldu. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,8, erkeklerde ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim beyin göçünün en yüksek olduğu il İstanbul oldu

Yükseköğretim beyin göçü oranının en yüksek olduğu il 2025 yılında yüzde 4,0 ile İstanbul olurken, bu ili sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi. Yükseköğretim beyin göçü oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt olurken, bu ili sırasıyla Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis izledi.

Yükseköğretim beyin göçü oranının erkeklerde en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 4,7 ile İstanbul, yüzde 4,4 ile İzmir, yüzde 3,6 ile Ankara, yüzde 2,9 ile Eskişehir ve yüzde 2,8 ile Yalova oldu. Yükseköğretim beyin göçü oranının kadınlarda en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 3,4 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile İzmir, yüzde 2,4 ile Ankara, yüzde 1,7 ile Eskişehir ve yüzde 1,5 ile Bursa oldu.

Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı yüzde 4,4 oldu

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2024 yılında yüzde 1,7 iken, 2025 yılında artarak yüzde 1,9 oldu. Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2024 yılında yüzde 4,3 iken, 2025 yılında artarak yüzde 4,4 oldu. Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2025 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,6 ile tam burslu eğitim alanlarda gözlemlenirken, bu sırayı yüzde 3,8 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,7 ile ücretli eğitim alanlar izledi.

En yüksek beyin göçü oranına sahip alan bilişim ve iletişim teknolojileri oldu

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 7,0), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,8) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 3,0) oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı, erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda ise yüzde 5,1 ile bilişim ve iletişim teknolojileri olurken; en düşük beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı erkeklerde yüzde 0,8 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik olurken; kadınlarda yüzde 0,7 ile eğitim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 136 sitede yayınlandı.
180 kilodan 90 kiloya düştü! Ünlü oyuncunun değişimi inanılmaz

Aynı kişi olduklarına inanmak çok güç: Ünlü oyuncunun yarısı gitti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia
Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

Galatasaray derbisi öncesi radikal karar!
Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

Eski dünürü de fon soruşturmasında aranıyor! Mal varlıkları donduruldu
Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi