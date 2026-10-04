YÖK Başkanı Özvar, TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesi standını gezdi

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu'da İnönü Üniversitesinin standını ziyaret etti.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, üniversitelerin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarına da ev sahipliği yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde İnönü Üniversitesinin standını ziyaret etti. Özvar, üniversitenin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özvar'ın ziyaretinin sonunda toplu fotoğraf çekinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı