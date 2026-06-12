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ÜNİPERSAN'dan "tayin ve nakil hakkı" eylemi

ÜNİPERSAN'dan 'tayin ve nakil hakkı' eylemi
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ÜNİPERSAN, YÖK önünde düzenlediği nöbet eyleminin dördüncü gününde idari personelin tayin ve nakil hakkı ile çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Genel Başkan İbrahim Güzel, sorun çözülmezse eylemlerin yaz boyu süreceğini belirtti.

Üniversite İdari Personeli Sendikası (ÜNİPERSAN) tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, tayin ve nakil hakkı için eylem yaptı.

ÜNİPERSAN Genel Başkanı İbrahim Güzel, basın açıklaması yaptı. Güzel açıklamasında, "Kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz hepinize YÖK önünden iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Nöbet eyleminin dördüncü gününde şu an arkamızda bulunan Yükseköğretim Kurulunda muhtemelen hiçbir çalışan yok. Ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama burada şu an YÖK binasının hiç ışıkları yanmıyor, sadece güvenlik görevlisi arkadaşlarımız var. Onun dışında bir yönetici olmadığının farkındayız, biliyoruz.

Biz niçin bu saati seçtik? Biz bu mücadeleyi göstermelik olsun diye, idari personele kendimizi güzellelim diye yapmadığımızı net bir şekilde ortaya koymak için günün her saatinde buradan bu açıklamayı yapacağımızı, üniversite idari personelinin güçlü sesi olacağımızı hem YÖK yöneticilerine hem de tüm kamuoyuna özellikle göstermek istiyoruz. Biz sabahın 6'sında da gerektiğinde idari personel için burada olacağız. Ankara'nın en sıcak günlerinde de, önümüzdeki günlerde Temmuz ayında muhtemelen daha sıcak günler olacak ve sizler eğer takip ediyor olursanız o günlerde de yine biz YÖK önünde olacağız" dedi.

Üniversite idari personelinin tüm sorunlarına çözüm üretmek istediklerini ifade eden Güzel, "Ne siyasete yaranmak istiyoruz, ne yöneticilerle aramız iyi olsun da aman bir işimiz düşerse yapsınlar tarzı bir bakış açımız var. Bizim tek gayemiz üniversite idari personelinin çalışma şartlarını iyileştirmek, tayin sorununu çözmek, yükseköğretim tazminatı sorununa çözüm üretmek" diye konuştu.

Yetkililerin bu çalışmayı yapmasının önemine değinen Güzel, "Erol Özvar'ın, Batıkan Aksoy'un yapacakları çalışma doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edecek. İdari personelin sorununu çözmeleri sadece idari personele katkı sağlamayacak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş olacak. Bu bilinçle yaklaşmaları gerekiyor. Onun için biz bunu anlatmaya, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Yarın da yine burada olacağız. Nöbet eylemimizi yarın sonlandıracağız. Ancak bir şartımız var; sorun çözülmezse yaz boyu biz bu eylemselliğe devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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