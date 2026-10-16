Uludere Kaymakamı Kaya, Ortabağ İlk ve Ortaokulunun ihtiyaçlarını yerinde inceledi

Uludere Kaymakamı Kaya, Ortabağ İlk ve Ortaokulunun ihtiyaçlarını yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Kaymakam Salih Kaya, Ortabağ beldesindeki ilk ve ortaokulu ziyaret ederek fiziki yapıyı ve ihtiyaçları yerinde inceledi. Kaya, idareci ve öğretmenlerden bilgi alıp derslikleri gezdi; eğitim ortamını iyileştirmek için adımların atılacağını belirtti.
Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Salih Kaya, Ortabağ beldesindeki ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek okulun fiziki yapısını ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde eğitim kurumlarının niteliğini artırmak ve okul imkanlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen incelemeler devam ediyor. Uludere Kaymakamı Salih Kaya, ilçeye bağlı Ortabağ beldesinde bulunan Ortabağ İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Kaya, okulun mevcut durumu, fiziki yapısı ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Okulun ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Salih Kaya, derslikleri ve okul binasını gezip eksiklikleri yerinde inceledi. Okulun eğitim ortamını daha iyi bir noktaya taşımak adına gerekli adımların atılacağını belirten Kaya, idareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.