Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını Ziyaret Etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesindeki okulları ziyaret ederek yaz destekleme ve yetiştirme kursları hakkında bilgi aldı. Ulusan, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi. Ziyarette Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren de bulundu.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaz destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde Öğretmen Mediha Tetikol Ortaokulu ve Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, yöneticilerden kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kurslarda görev alan öğretmen ve kurslara katılan öğrencilerle sohbet eden Ulusan, okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ulusan'a ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren eşlik etti.

Kapaklı'da Yaz Kur'an kursları sona erdi

Kapaklı ilçesinde Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören Kuran kursu öğrencilerinin eğitimi düzenlenen program ile son buldu.

Kapaklı Mevlana Camiinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Mustafa Soykök, kurslara katılan gençlerin ve çocukların ülkenin ve milletin en önemli değerleri olduğunu söyledi.

Kurslarda son derece önemli bilgiler öğrenildiğini aktaran Soykök, kursun bitmesiyle mutluluk ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından program, Kur'an kursu öğrencilerinin salavat dinletisi yaptığı duayla sona erdi.

Programa, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Müftüsü Şemsettin Şimşek, din görevlileri, Yaz Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı.