Tavşanlılı öğrenci Ölmez, Denizli'de Kur'an okuma yarışmasında bölge üçüncüsü oldu

Denizli'de düzenlenen Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Bölge Yarışması'nda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden Abdulhalim Ölmez, bölge üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Denizli'de gerçekleştirilen yarışmada, bölge il ve ilçelerinden gelen öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri tarafından öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i doğru telaffuz etmeleri, tecvid kurallarına riayet etmeleri, mahreç ve okuyuş güzellikleri titizlikle değerlendirildi. Zorlu geçen yarışmada Kütahya'yı temsil eden Tavşanlı Kavaklı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Abdulhalim Ölmez, erkekler kategorisinde gösterdiği performansla bölge üçüncülüğünü elde etti. Başarılı öğrencinin dereceye girmesi, ailesi ve kurs öğreticileri başta olmak üzere Tavşanlı'da büyük gurur ve sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı