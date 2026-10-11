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Stanford'un en etkili bilim insanları listesinde ALKÜ'den 4 akademisyen yer aldı

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Stanford'un en etkili bilim insanları listesinde ALKÜ'den 4 akademisyen yer aldı
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Stanford Üniversitesi ve Elsevier'in hazırladığı 2025 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde ALKÜ'den 4 akademisyen yer aldı. Rektör Türkdoğan, Kariyer Boyu ve Yıllık Etki alanlarında listeye giren akademisyenleri tebrik etti.

Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde bu yıl Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) 4 akademisyen yer aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel projeleriyle ön plana çıkarken akademisyenlerinin başarıları da dünya sıralamasında kendine yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi ve Elsevier Yayınevi tarafından hazırlanan "World Top %2 Scientists List 2025" (Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi) açıklandı. Kariyer Boyu Etki alanında ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal listede yer aldı. Yıllık Etki sıralamasında ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Bertan Beylergil, Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Emrah Irmak yer aldı.

Rektör Türkdoğan'dan tebrik

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 2025 yılı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan akademisyenleri tebrik etti. Rektör Türkdoğan, "Üniversitemizin kıymetli akademisyenlerinin uluslararası ölçekte hazırlanan böylesine önemli bir listede yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bilimsel üretkenlikleri, nitelikli araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla üniversitemizin bilim dünyasındaki görünürlüğüne katkı sunan akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. ALKÜ olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi desteklemeye, bilimsel çalışmalarımızın niteliğini artırmaya ve uluslararası alandaki başarılarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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