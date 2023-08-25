2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı ve 25 Ağustos 2023 Saat 10.00'da açıklandı. İşte SON DAKİKA! ÖABT KPSS A GRUBU AÇIKLANDI! ÖABT açıklandı mı? ÖABT sonuç sorgulama! Detayları…

ÖSYM tarafından açıklanan dökümana göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları da belli oldu. 1818 kişilik kontenjana başvuran 134 bin 800 adaydan 1815'i yerleştirildi. Bugün 25 Ağustos 2023 tarihinde ise ÖABT KPSS A Grubu sonuçları açıklandı. Peki, Son Dakika! Öabt Kpss A Grubu Açıklandı! Öabt Açıklandı Mı? Öabt Sonuç Sorgulama! işte detaylar…

2023-KPSS A GRUBU ÖABT SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı 23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "D" olarak değiştirilmesine; 06 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 72 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "B" olarak değiştirilmesine, Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 14 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "A" olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.