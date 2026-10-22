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Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden öğrencilere eğitim desteği

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Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden öğrencilere eğitim desteği
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Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Yoğurtçular köyündeki Şehit Öğretmen Şenol Akar İlkokulunda eğitim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılırken, okulda temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Yoğurtçular köyündeki Şehit Öğretmen Şenol Akar İlkokulunda eğitim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılırken, okulda temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve daha iyi şartlarda eğitim almalarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi. Şırnak merkeze bağlı Yoğurtçular köyünde bulunan Şehit Öğretmen Şenol Akar İlkokulunda düzenlenen çalışma kapsamında, birleştirilmiş sınıfta eğitim gören öğrencilere okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları malzemelere erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan çalışma, çocukların eğitim hayatına destek sunulması açısından önem taşıdı. Öğrencilerin yüzünü güldüren etkinlik kapsamında okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik de adım atıldı.

Okulda temizlik çalışması yapıldı

Eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde okul binasında temizlik çalışması da gerçekleştiren müdürlük personeli, eğitim ortamının daha temiz ve düzenli hale getirilmesine katkı sağladı. Böylece öğrencilerin daha sağlıklı ve elverişli bir ortamda eğitim görmelerine yönelik çalışma yürütüldü. Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, çocukların eğitimine katkı sunmanın ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesine destek olmanın önemine dikkat çekerek, bu doğrultudaki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Gerçekleştirilen faaliyetle hem öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuldu hem de okulun temizlik ve düzenine yönelik destek sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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