SBÜ Gülhane Külliyesi'nde Mezuniyet Töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi'nde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Gülhane Külliyesi'ndeki stadyumda düzenlenen tören, öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Amacımız, sizleri mutlu bir şekilde buradan mezun ederek vazifelerinize göndermek. En fazla alkışı sizler hak ediyorsunuz ama benim gönlümden önce ailelerinize teşekkür etmek geliyor. Sizi onlar bize emanet ettiler, biz de sizleri değerli öğretim üyesi arkadaşlarımıza emanet ettik." dedi.

Sağlık mesleğinin, insanı sevmeden asla yapılamayacağını vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Onun için insanları çok seviniz. İnsanları sevmek için çocukları çok sevin. Sevmenin bir göstergesi hayvanları sevmektir, bitkileri sevmektir. Yani sözün özü bütün canlıları sevmeniz lazım. Dünyanın bütün gençleri sizin rakibiniz. Rakiplerinizi geçebilmeniz için onların dilini iyi bilmeniz lazım. İlmi iyi takip edebilmek için mutlaka bir Batı lisanı bir de doğu lisanını çok iyi bilmeniz lazım. Böyle güzel bir ortamda sizleri başarılı bir şekilde ülkemizin dört bir köşesine uğurlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlere başarılarla dolu uzun yıllar diliyorum."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, öğrenciler de protokolü selamladıktan sonra keplerini havaya attı.

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi mezunlarından Yaman Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İyi ki Gülhaneliyim, iyi ki Sağlık Bilimleri Üniversitesi cemiyetinin bir üyesiyim ve buradan mezun oldum. Bu şanlı yuvadan mezun olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi mezunlarından Öykü İnanç ise buradan mezun olduğu için kendisini çok gururlu hissettiğini, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, hocalarına da çok minnettar olduklarını söyledi.