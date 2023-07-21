Reyhanlı'da Üniversite Öğrencileri Okul Duvarlarını Özlü Sözlerle Süsledi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Reyhanlı ilçesinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için çalışma başlattı. Okullarında eğitim aldıkları Toplumsal Hizmet Projesi dersi kapsamında bir araya gelen 15 öğrenci, 5 lise okulunun duvarlarına özlü sözler yazdı.