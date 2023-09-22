Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti

Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret etti. Ziyarette, özel eğitim alanındaki çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı.

Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, beraberinde Özel Eğitim Konfederasyonu Ağrı İl Başkanı Fecri Alparslan ve Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kılıç, özel eğitim alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel eğitim kurumlarının kalitesini artırmak ve öğrencilerin başarısını yükseltmek için çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Kılıç, "Özel eğitim konfederasyonu olarak ülkemizin her yerinde faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak ve bu alanda çalışan kurum ve kişileri bir araya getirmektir. Bu kapsamda, il milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde olmaya özen gösteriyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özel eğitim konfederasyonunun çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi. Özel eğitim kurumlarının önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kökrek, "Özel eğitim kurumları, milli eğitimin bir parçasıdır. Bu kurumlar, özellikle bireysel farklılıklara sahip öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, özel eğitim kurumlarının kalitesini artırmak ve denetlemek bizim için önemlidir. Özel eğitim konfederasyonunun bu konuda yaptığı çalışmaları destekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kılıç, Kökrek'e Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Kökrek de Kılıç ve beraberindeki heyete teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI