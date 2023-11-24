Öğretmenler Günü'nde 43 yıl önceki öğretmenini ziyaret etti

Kayseri'de sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Emin Şeker, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 43 yıl önceki matematik öğretmenini öğrencileri ile beraber kutladı.

32 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Emin Şeker, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 43 yıl önceki öğretmenini unutmadı. Öğrencileri ile birlikte öğretmenini ziyarete giden Şeker, öğrencileri ile birlikte Fevzi Çakmak Lisesi'nden Matematik öğretmeni olan Hasan Karlıtepe'nin elini öperek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmen olunca öğretmenin değerinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Mehmet Emin Şeker, "Buraya 43 yıl önceki öğretmenim Hasan Karlıtepe'yi öğrencilerimle birlikte ziyarete geldik Öğretmenler Günü olması dolayısıyla. Onlar da öğretmene saygıyı öğrensinler. Zaten saygı gösteriyorlar ama devam etsin diye öğretmenimin ziyaretine geldik. Ayrı bir duygu 43 yıl önceki öğretmeni ziyaret etmek. Öğretmen olunca öğretmenimizin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Bugün de ziyaret edelim diye düşündük. Hocam da inşallah memnun olur. Bu şekilde ziyaretine geldik öğretmenimizin. Vefa çok güzel bir olay. Yani unutulmuyor. Hazreti Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözü var, biz öğretmenlerimizin ömür boyu kölesiyiz. Hala unutmadık, hatırlıyoruz ve rastladıkça ziyaret de ediyoruz. Özellikle böyle anlamlı bir günde ziyaret etmek de ayrı bir şey. Öğrencilerimle birlikte ziyaret etmek de benim için daha bir anlamlı oldu. Çok anlamlı bir gün" dedi.

Şeker'in 43 yıl önceki matematik öğretmeni Hasan Karlıtepe de duygularını ifade edecek kelime bulamadığını söyleyerek, "Çok güzel bir an oldu. Ummadığım bir şey oldu. Gerçekten içimde bir duygu sızıntısı var. Çok memnun oldum Mehmet Bey'in böyle bir karar almasına. Duygulandım, çok memnun oldum. Ben de öğrencilere ve öğretmenlere saygı göstermelerini istiyorum. Ne kadar güzel bir şey. Mehmet hoca 43 yıl önce öğrencimdi. Benim öğrencilerim çok dürüsttü, fevkaladeydi. Görüyoruz işte benim bazı öğrencilerim de var. Profesör olanlar da var, işçi olanlar da var. Hepsinden memnunum. Mehmet hoca hatırladığım kadarıyla o zaman iyi bir öğrencimizdi. Ben o kadar duygulandım ki bu çok güzel bir duygu. Ne diyeyim anlatamıyorum, anlatacak söz bulamıyorum. Çok memnun oldum. Daha nice yıllar da çalışmasını candan ve gönülden istiyorum. Öğrencilerine de gayet güzel davranıyor ki baksanıza öğrencileri sevinçle gelmiş. Gayet güzel" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ