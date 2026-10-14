Niğde'de ilkokul öğrencileri üniversitenin elma bahçesinde hasat yaptı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliği kapsamında ilkokul öğrencileri, tarımsal üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrenerek elma hasadı gerçekleştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, çocuklara küçük yaşta doğa ve tarım bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliğinde öğrenciler, bitkisel ve hayvansal üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında öğrencilere hayvansal üretim hakkında bilgiler verilirken, sağlıklı beslenmenin önemi de anlatıldı. Çocuklara yumurta ikram edilerek günlük yumurta tüketiminin büyüme ve gelişme üzerindeki faydalarına dikkat çekildi.

Etkinliğin devamında üniversite kampüsünde bulunan fakülteye ait elma bahçesine geçen öğrenciler, dalından elma toplayarak hasat deneyimi yaşadı. Doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar, tarımsal üretimin aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldu.

"Amacımız doğaya saygılı, üretim sürecini bilen nesiller yetiştirmek"

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, çocukların erken yaşta tarımla tanışmasının önemine dikkat çekti. Şekeroğlu, "Bu etkinlikle çocuklarımıza tarımı sevdirmeyi, doğal üretim süreçlerini yakından tanıtarak sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Fakültemiz, bölgesel sorunlara duyarlı ve bu sorunları önceliklendiren bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızın ve gençlerimizin doğaya, tarıma ve hayvansal üretime karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Belirli dönemlerde çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirten Şekeroğlu, "Çocuklar Tarımla Buluşuyor ve Gençler Tarımla Buluşuyor gibi etkinliklerle genç nesilleri üretim süreçleriyle bir araya getiriyoruz. Hedefimiz, doğaya saygılı, bitkisel ve hayvansal üretim süreçlerini bilen, üretimin öneminin farkında olan nesillerin yetişmesine katkı sunmak" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin elma hasadına katılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı