Nazilli'de İmam Hatip Lisesi bilim fuarı düzenledi

Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu yıl 3.'sünü düzenlediği Bilim Fuarı okulun bahçesinde yapılan törenle açıldı. Okul Müdürü Şakir Taşkıran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, şube müdürleri, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kurdele kesimiyle başlayan açılışta protokol üyeleri stantları tek tek ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Proje yürütücüsü Halime Hak, fuarda 11 öğretmen ve 34 öğrencinin hazırladığı 15 projenin sergilendiğini belirtti. Coğrafya, matematik, biyoloji, kimya, kültürel miras, sosyoloji, psikoloji, edebiyat ve değerler eğitimi temalı projeler katılımcıların beğenisini kazandı.

Fuarda ziyaretçilere zengin ikramlarda bulunuldu.

