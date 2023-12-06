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Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki "sınıf annesi" uygulamasını yasakladı

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Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ile veliler arasında iletişim kurmak için gönüllü olarak görev yapan "sınıf annesi" uygulamasını yasakladı. Valiliklere gönderilen uyarı yazısında bu kişilerin aidat topladığı ve ders araç-gereci temini için para talep ettiğine vurgu yapılırken bu tip olayların şikayetlere neden olduğuna dikkat çekildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bir öğrenci ile "sınıf annesi" arasında yaşanan "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diyaloğu gündem olmuştu.

Okullarda öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.

MEB ŞİKAYETLER SONRASI RESMİ UYARI YAYINLADI

Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı

AİDAT TOPLADIKLARINA, DERSLERE MÜDAHİL OLDUKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

"MEVZUATTA YER ALMAYAN UYGULAMALARA MAHAL VERİLMEMELİ"

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı

ÖĞRENCİNİN "SINIF ANNESİ"NE VERDİĞİ YANIT GÜNDEM OLMUŞTU

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Ay kural:

Evet sınıf anneliği demek öğrenciler üzerinde etkili olmak değildir. Bu işin pedagojik eğitimi var. Psikolojik eğitimi var. Öğretmenler ve okul velilere ihtiyaç duyabilir ama sınıfların içine girmek iletişim kurmak öğretmenlerimiz yapması gereken bir durum.

Yanıtla02
Aykut Kalanoğlu:

Çocukların anneleri var zaten öğretmenleri de var sınıf annesi de neymiş kaldırdıkları iyi olmuş ! inanın bu sınıf annelerini çok eskiden seneler öncesinden bilirim çocuklarım ilk okula gittiği zamanlardan nerde ukalâ herşeye burnunu sokan ukalâ gladyatörvari sevimsiz bayanlar varsa onlar sınıf annesi olurdu !

Yanıtla012
Ancinsan Toranaga:

Tam bi sıkandaldı çocuklara dahi müdahale edeni gördüm öğretmenin sopası gibiler öğretmen veya müdür yapamadığını bunlar sayesinde yapmaya çalışıyor şişkin kendini beğenmiş gayri ahlaki kişiler genelde

Yanıtla114
GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bak olmadı şimdi bu, bundan sonra kim kafasına göre hediye parası, araç gereç adı altında nereye gittiği belli olmayan paraları kimler toplayacak, kim kafasına göre yemek ve toplantı düzenleyip, insanların mecburi katılımını sağlayacak, Öğrencilerin üzerinden bu anlamsız saçma maliyetlerin kalktığına ÇOK ÜZÜLDÜM ÇOOOKKKKK....:) :)

Yanıtla214
AHMET ERDEM KARACA:

Öğretmenler gününde hediye yarışıda nedir ya Öğrenci ayrımı na neden olur Öğretmenlerde bu duruma dur diyen yok

Yanıtla230
Serkan Inam:

bir öğrenci cocugun tepkısı yıllarca suren bır uygulamayı bitirdi.

Yanıtla292
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