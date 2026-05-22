Toroslar MESEM'den okul bahçesinde lezzet şöleni

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında Toroslar MESEM öğrencileri, Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere çiğ köfte ikram etti. Etkinlikle mesleki becerilerini sergileyen öğrenciler, akranlarıyla sosyalleşme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' projesi kapsamında Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri, Mustafa Kemal Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve öğretmenlere çiğ köfte ikramında bulundu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Toroslar MESEM Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, hazırladıkları çiğ köfteleri okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlere ikram etti. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, öğrenciler hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu hem de farklı okullardaki akranlarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Toroslar MESEM Müdürü Zahide Akuklu, projenin öğrencilerin sosyal ve mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Akuklu, "Bu anlamlı proje sayesinde öğrencilerimiz hem diğer okullardaki akranlarıyla sosyalleşme fırsatı buluyor hem de onlara ikramlarda bulunuyorlar. Mutfakta kazandıkları marifetleri ve el emeklerini sahada sergilemek, onların mesleki gelişimine büyük katkı sağlıyor" dedi.

Daha önce Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileriyle farklı okullarda saç kesimi ve bakım hizmetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Akuklu, her bölümün kendi alanına uygun etkinliklerle sahada olmaya devam edeceğini kaydetti. Akuklu, "Önümüzdeki süreçte de her bölümümüzün kendi müfredatına uygun çalışmalarla öğrencilerimizi halkımızla ve akranlarıyla buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli anlar yaşanırken, proje kapsamında düzenlenen faaliyetlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
