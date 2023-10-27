MEB, Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinliklerini dijital galeride yayımlamaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetleri Yüzüncü Yıl Galerisi'nde yayımlamaya başladı. Galeride, sergilerin görselleri ve diğer materyaller yer alıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinleri kapsamında yapılan faaliyetleri Yüzüncü Yıl Galerisi'nde yayımlamaya başladı. Bakanlığın 'yuzuncuyilgalerisi.eba.gov.tr' adlı internet sayfasında yer alan galeride, bugüne kadar yapılan sergilerin görselleri de yer alıyor.

Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı etkinleri kapsamında, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün ortak arşivi ile İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Salonu'nda düzenlenen 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Eğitimden İzler Sergisi'nde, geçmişten günümüze eğitim ortamları, eğitim metotları, eğitim teknolojileri, eğitim materyalleri, faaliyet ve uygulamalarını kapsayan 175 fotoğraf, ders araç gereçleri, diplomalar ve icazetnameler, Yüzüncü Yıl Galerisi adlı internet sayfasında dijital ortama taşındı.

Ayrıca, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerde eğitim alan öğrencilerle Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencileri arasında yapılan 'Ahi Evran'dan Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Gelişen Meslekler' temalı resim yarışmasında il birincisi seçilen eserler de dijital galerideki yerini aldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait 100 eserin katıldığı ve Türkiye genelindeki tüm Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılı Resim Sergisi' de söz konusu internet sayfasından görülebiliyor.