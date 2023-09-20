Libya'da sel felaketinden etkilenen bölgelerde alternatif eğitim planı hazırlanıyor

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, doğuda selden zarar gören bölgelerdeki eğitim yılı için alternatif plan üzerine çalışma yapıyor. Eğitim Bakanı Musa Mugaryif, afet bölgelerinde eğitimin durdurulduğunu ve öğrencilerin selden etkilenen bölgelerdeki eğitim kurumlarına aktarılacağını duyurdu.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin (UBH), ülkenin doğusunda selden zarar gören afet bölgelerindeki eğitim yılı için alternatif plan üzerine çalışma yaptığı belirtildi.

"Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasında, UBH Eğitim Bakanı Musa Mugaryif'in, konuya ilişkin kararı yayımlandı.

Mugaryif, doğuda selden zarar gören bölgelerde 2023-2024 eğitim yılında alternatif eğitim planı teklifi hazırlanması için bir komisyon kurulma kararı aldığını, yapılan incelemenin sonuçlarının en fazla 10 gün içinde kendilerine sunulacağını duyurdu.

Afet bölgelerinde eğitimin durdurulduğunu ifade eden Mugaryif, öğrencilerin selden etkilenenlerin yerleştiği bölgelerdeki eğitim kurumlarına aktarılacağını kaydetti.

Mugaryif, daha önce yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerde eğitim kurumlarının yüzde 95'inin zarar gördüğünü söylemişti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, bugün çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin halen kayıp olduğunu söylemişti.