Haberler

ORKUT Kütahya ekibi, AFAD Akreditasyonu için gün sayıyor

ORKUT Kütahya ekibi, AFAD Akreditasyonu için gün sayıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 36 gönüllü orman personelinden oluşan Orman Arama Kurtarma Timleri (ORKUT), eğitimleri başarıyla tamamlayarak ekim ayındaki AFAD akreditasyon sınavına odaklandı. Ekip, sınavı geçmeleri halinde afet ve acil durumlarda aktif görev alacak.

Kütahya'da görev yapan 36 gönüllü orman personelinden oluşan Orman Arama Kurtarma Timleri (ORKUT), eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak ekim ayında gerçekleştirilecek AFAD akreditasyonu sınavına odaklandı.

Kütahya, Emet, Tavşanlı ve Simav Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan 2 işletme şefi, 3 orman muhafaza memuru ve 31 yangın işçisinden oluşan 36 kişilik ekip, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı eğitim programına katıldı. Haziran ayı boyunca teorik eğitimler, arama-kurtarma teknikleri uygulamaları ve gece arazide kalma eğitimlerini tamamlayan gönüllü personel, zorlu süreci başarıyla geçti. Ekim ayında yapılacak akreditasyon sınavını da başarıyla tamamlamaları halinde ORKUT ekibi, AFAD sistemine resmen dahil olarak muhtemel afet ve acil durumlarda aktif görev üstlenecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı bir anda kabusa döndü
Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi

Bir taksici skandalı daha! "Haram" diyen turiste bakın ne yanıt verdi
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
Belediye başkanı timsahla evlendi

Belediye başkanı "prenses"le evlendi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var

NATO Zirvesi'nin ardından Meclis'e geliyor! PKK'ya bu isim verildi
İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu