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Kütahya Çavdarhisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli süt sığırı kursu başlattı

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Kütahya Çavdarhisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli süt sığırı kursu başlattı
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Kütahya Çavdarhisar'da Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu başladı. Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, yetiştiricilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için eğitim veriyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenleniyor.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu başladı. Yetiştiricilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen kurs kapsamında, süt sığırı yetiştiriciliğine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kursun tüm katılımcılar için faydalı olmasını dileyerek eğitim sürecinde yetiştiricilere başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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