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KPSS Ortaöğretim için Emniyetten 32 bin 601 personel sınav güvenliğinde görev yapacak

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KPSS Ortaöğretim için Emniyetten 32 bin 601 personel sınav güvenliğinde görev yapacak
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İçişleri Bakanı Çiftçi, yarın yapılacak 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı için Emniyetten 32 bin 601, Jandarmadan 3 bin 143 personelin görev yapacağını açıkladı. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri 25 Ekim Pazar 07.00-10.00 arasında hizmet verecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretimde (2026- Kpss Ortaöğretim), alınacak tedbirlere ilişkin, "Emniyetimizden 32 bin 601, Jandarmamızdan 3 bin 143 personelimiz sınav güvenliği için görev yapacak" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın gerçekleştirilecek 2026- Kpss Ortaöğretim Sınavı öncesinde alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KPSS'ye girecek adaylara başarılar dileyerek "Yarın 254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak 2 milyon 985 bin 438 adayımıza başarılar diliyorum. Kamu hizmetinde görev almayı, milletimize hizmet etmeyi hedefleyen adaylarımız için meslek hayatlarına uzanan yolda önemli bir adım olan bu sınavın hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, alınan tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Adaylarımızın sınava huzur, güven ve sükünet içerisinde girebilmeleri için Bakanlığımızın tüm birimleriyle gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Emniyetimizden 32 bin 601, Jandarmamızdan 3 bin 143 personelimiz sınav güvenliği için görev yapacak. Sınav evraklarının naklinden sınav merkezlerinin güvenliğine kadar bütün süreçler titizlikle takip edilecek. Ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerimiz, T.C. kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşayan adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için 25 Ekim Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlarımızdan sınav saatlerinde korna çalmamalarını, gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını ve sessizliğin korunması konusunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum. Rabbim tüm adaylarımıza zihin açıklığı versin, emeklerini karşılıksız bırakmasın ve gönüllerindeki hayırlı hedeflere ulaşmayı nasip eylesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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