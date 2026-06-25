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Köyceğiz Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere plaket verildi, okul birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Müzik dinletisi ve tekne turuyla sona eren programda öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için düzenlenen mezuniyet töreni Köyceğiz Sinema Festival Alanı'nda yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaketleri verildi ve okul birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Mezun olan öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı. Törende Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi potpori ekibinin gösterisinin ardından Serden Mutluşahinoğlu ve Özgür Kırlı davetlilere müzik ziyafeti sundu. Mezuniyet programı gün batımı eşliğinde tekne turu ile son buldu.

Mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy "Sevgili öğrencilerimiz iyi ki yolunuz Köyceğiz Meslek Yüksekokulu'ndan geçti. İyi ki sizi tanıdık. Hepiniz bizim için çok önemli ve özelsiniz. Gönlünüzün güzelliği kadar ömrünüzün de uzun ve hayırlı olmasını temenni ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, bundan sonra da sizin okulunuz ve yuvanız olmaya devam edecek. Hepinizi üniversitemizin gönül elçileri olarak memleketin her köşesine gönderiyoruz. Sizleri gönülden tebrik ediyor, yaşamınızın yeni dönemine iyi dilekler ve sevgiyle uğurluyoruz. Allaha Emanet olun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diyerek mezun olan öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Mezuniyet törenine Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, kurum amirleri, çok sayıda davetli, öğrenciler ve aileleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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