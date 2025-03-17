ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı

Küfürler hava uçuştu, genç kadını kimse yatıştıramadı

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Bakanlar Kurulu, ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran tarihi bir karar aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik tarihi bir adım atıldı. Geçen hafta İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız çocuğunun başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Bakanlar Kurulu yeni bir karara imza attı. Millî Eğitim Bakanlığı'nIn yaptığı kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği ile KKTC'deki ortaokullarda isteyen öğrenciler "bone" ve "bandana" ile okula gidebilme hakkına erişti.

"ORTAOKULLARDA UYGULANAN YASAĞI DA AŞTIK"

Sabah'a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun" dedi.

BAŞÖRTÜLÜ KIZI OKULA ALMAMIŞLARDI

Geçtiğimiz hafta KKTC'deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, okula başörtülü geldi. Okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almadı ve İlahiyat Koleji'ne gitmesi istendi. Ada'nın gündemine oturan olayın ardından konu, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşındı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete teklif etti. Kabul edilen değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar, KKTC'deki tüm ortaokullarda bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
img

2 kelimesi Fenerbahçelileri çıldırtmaya yetti
img

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
img

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFuat K:

elhamdülillah.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzzy ST:

Bu çağ dışı orman kanunu ordadamı varmış?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

laikuslar biraz daha kuduracak ama olsun kudursunlar.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Cahilliği geç te olsa aşmış oldular. Ne kötü bir kanundu.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.