Kilis'te öğrencilere trafik eğitimi verildi, servis araçları denetlendi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Elbeyli ve Merkez'de öğrencilere trafik bilinci eğitimi verirken okul servis araçlarını denetledi. 11 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim sunuldu, 5 servis aracı ve şoförü kontrol edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince, öğrencilerin trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyeti düzenlenirken okul servis araçları da denetlendi.

Elbeyli ilçesine bağlı Eğlence Köyü İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 11 öğrenciye, Güvenli Okul Yolu Projesi kapsamında teorik ve uygulamalı temel trafik eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları anlatılırken, boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı. Öte yandan aynı gün Merkez Acar Köyü İlk ve Ortaokulu'na öğrenci taşımacılığı yapan 5 okul servis aracı şoförü ile araçlar denetlendi. Denetimlerde sürücü belgeleri kontrol edilirken, araçların Okul Servis Hizmet Yönetmeliği kapsamında teknik donanımlarının uygunluğu incelendi.

Servis şoförlerine trafik kuralları, güvenli araç kullanımı, trafik kazalarının önlenmesi ve öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılması konularında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
