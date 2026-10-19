Kilis İl Emniyet Müdürü Bağrıaçık, öğrencileri dijital risklere karşı uyardı

Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, internet ve sosyal medya aracılığıyla gençleri olumsuz yönde etkileyebilen kişi ve oluşumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerle bir araya gelen Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, öğrencilerin dijital ortamlarda tanımadıkları kişilerle iletişim kurarken tedbirli davranmaları, güvenilirliğinden emin olmadıkları kişi, platform ve çevrelerden uzak durmaları gerektiğini ifade etti. Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Bağrıaçık, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Öğrencilerin güvenli, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin önemini belirten Bağrıaçık, tüm öğrencilere başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı diledi.

Öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona eren etkinlikle, okul güvenliği, dijital risklere karşı bilinçlenme ve akran zorbalığıyla mücadele konularında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu alanlardaki çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı