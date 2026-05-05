Haberler

KBÜ Hollandalı mimar Hans van der Heijden'i konuk etti

KBÜ Hollandalı mimar Hans van der Heijden'i konuk etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi(KBÜ), Hollandalı mimar Hans van der Heijden'i ağırladı.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), Hollandalı mimar Hans van der Heijden'i ağırladı.

Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen "Konut ve Tipoloji" başlıklı söyleşide Hans van der Heijden, konut tipolojileri üzerine yürüttüğü çalışmalar ve mimari yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı.

Programda konut tipolojileri, Safranbolu'nun tarihi dokusu ve geleneksel mimarisinin sürdürülebilir kentler açısından önemi de ele alındı.

Mimarlık alanındaki uluslararası deneyimlerine değinen Heijden, anonim yapıların kent yaşamındaki rolüne dikkat çekerek, konut tipolojilerinin doğru anlaşılmasının şehir kimliğinin korunmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, fakültenin eğitimde öncü bir rol üstlendiğini belirterek bu tür etkinliklerin bilimsel çıktılara dönüştürüldüğünü kaydetti.

Söyleşinin ardından Safranbolu'da teknik gezi düzenlendi. Geziye Heijden'in öğrencisi Ceylan Kılıç ile birlikte Mimarlık Bölümü akademik personeli katıldı. Programın devamında Kılıç tarafından iki gün süren çalıştay gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Demir-Çelik Enstitüsünde düzenlenen "Yapı Analizi ve Çizim Teknikleri" başlıklı çalıştaya Mimarlık Bölümünden 14 öğrenci katıldı. Çalıştayda öğrenciler, belirlenen yapı üzerinden teknik çizim ve analiz çalışmaları yaptı.

Program sonunda Hans van der Heijden ve Ceylan Kılıç'a plaket ve hediye takdim edilirken, katılımcı öğrencilere belgeleri verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Hamburger zinciri asıl şimdi yandı
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe otobüsünün kurşunladığı olayla ilgili kararını verdi

AYM, Fenerbahçe'nin başvurusunu karara bağladı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor