KBÜ Hollandalı mimar Hans van der Heijden'i konuk etti

Karabük Üniversitesi(KBÜ), Hollandalı mimar Hans van der Heijden'i ağırladı.

Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen "Konut ve Tipoloji" başlıklı söyleşide Hans van der Heijden, konut tipolojileri üzerine yürüttüğü çalışmalar ve mimari yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı.

Programda konut tipolojileri, Safranbolu'nun tarihi dokusu ve geleneksel mimarisinin sürdürülebilir kentler açısından önemi de ele alındı.

Mimarlık alanındaki uluslararası deneyimlerine değinen Heijden, anonim yapıların kent yaşamındaki rolüne dikkat çekerek, konut tipolojilerinin doğru anlaşılmasının şehir kimliğinin korunmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, fakültenin eğitimde öncü bir rol üstlendiğini belirterek bu tür etkinliklerin bilimsel çıktılara dönüştürüldüğünü kaydetti.

Söyleşinin ardından Safranbolu'da teknik gezi düzenlendi. Geziye Heijden'in öğrencisi Ceylan Kılıç ile birlikte Mimarlık Bölümü akademik personeli katıldı. Programın devamında Kılıç tarafından iki gün süren çalıştay gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Demir-Çelik Enstitüsünde düzenlenen "Yapı Analizi ve Çizim Teknikleri" başlıklı çalıştaya Mimarlık Bölümünden 14 öğrenci katıldı. Çalıştayda öğrenciler, belirlenen yapı üzerinden teknik çizim ve analiz çalışmaları yaptı.

Program sonunda Hans van der Heijden ve Ceylan Kılıç'a plaket ve hediye takdim edilirken, katılımcı öğrencilere belgeleri verildi. - KARABÜK

