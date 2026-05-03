KBÜ, Erasmus+ BIP kapsamında uluslararası öğrencileri ağırladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Erasmus+ Blended Intensive Programme(BIP) programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencileri kampüsünde ağırladı.

Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisi tarafından organize edilen Erasmus+ BIP çerçevesinde, Polonya, Almanya, Litvanya, İspanya ve Romanya'dan gelen 34 kişilik öğrenci grubu üniversitede ağırlandı.

Programa; Radom Academy of Economics (Polonya), Technical University of Ilmenau (Almanya), Civitas University (Polonya), CEDEU University (İspanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya), Kielce University of Technology (Polonya), Ovidius University of Constana (Romanya), Bydgoszcz University of Science and Technology (Polonya), Lithuanian University of Engineering (Litvanya) ve Babe-Bolyai University (Romanya) öğrencileri katıldı.

Programın ilk gününde öğrenciler için rektörlük ziyareti ve kampüs tanıtımı gerçekleştirildi, ardından şehir merkezinde bilgilendirme gezisi düzenlendi. İkinci ve üçüncü günlerde "International Security" ve "Research Techniques" dersleri yüz yüze yapılırken, dersler Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yürütüldü.

Akademik içeriklerin yanı sıra öğrenciler arası etkileşimi artırmaya yönelik sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi. Program kapsamında dördüncü gün Safranbolu gezisi düzenlenerek katılımcıların bölgenin tarihi ve kültürel mirasını tanımaları sağlandı.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın konuşmasıyla sona erdi. Katılımcılara sertifikaları ve hediyeleri takdim edilirken, program sonunda öğrenciler İstanbul'a uğurlandı.

Erasmus+ BIP programının, uluslararası akademik iş birliğinin güçlendirilmesi ve kültürel etkileşimin artırılması açısından önemli bir organizasyon olduğu değerlendirildi. - KARABÜK

