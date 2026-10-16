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KBÜ'de mühendislik öğrencilerine iş kazaları ve laboratuvar güvenliği eğitimi verildi

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KBÜ'de mühendislik öğrencilerine iş kazaları ve laboratuvar güvenliği eğitimi verildi
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde iş kazaları, meslek hastalıkları, laboratuvar güvenliği ve acil durum uygulamaları anlatıldı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitimlerde iş kazaları, meslek hastalıkları, laboratuvar güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimler, KBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Yüksek Mühendis Muhammed Furkan Altunpak, Koordinatör Yardımcısı Oğuzhan Aydın ve İş Güvenliği Uzmanı Seda Ada tarafından verildi.

Eğitimlerde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazaları ile meslek hastalıklarının hukuki sonuçları ele alındı. Meslek hastalıklarının nedenleri, korunma yöntemleri ile biyolojik ve psikososyal risk etmenleri hakkında da bilgi aktarıldı.

Programda kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler, elle kaldırma ve taşıma, yangın ve patlama tehlikeleri, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, elektrik kaynaklı riskler ve ekranlı araçlarla çalışma konuları üzerinde duruldu.

Öğrencilere ayrıca güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, acil durumlarda tahliye ve kurtarma uygulamaları ile ilk yardım hakkında bilgi verildi.

Özellikle laboratuvar çalışmalarından önce iş sağlığı ve güvenliği kurallarının bilinmesi ve uygulanmasının önemine dikkati çekilen eğitimlerde, öğrencilerin çalışma ortamlarındaki riskleri tanıması ve güvenli çalışma alışkanlığı kazanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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