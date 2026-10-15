KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027'de sürecek, başvurular 13-17 Ekim'de alınacak

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) iş birliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da devam edecek.

Karabük Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı için başvurular 13-17 Ekim tarihlerinde alınacak. Programa katılacak öğrenciler noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını maddi açıdan desteklemek ve çalışma deneyimi kazanmalarını sağlamak amacıyla yürütülen programın yeni dönem sözleşmesi, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile İŞKUR Karabük İl Müdürü Sinan Karademir tarafından imzalandı.

Programa başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılacak öğrenciler, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı