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Japonya'da okul müdürü, kahve için defalarca eksik ödeme yaptığı için kovuldu: Etik davranmadığı için emekli ikramiyesi alamayacak

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Japonya'da bir okul müdürü, kahve alırken defalarca eksik ödeme yapmakla suçlandı ve işten çıkarıldı. Takasago'daki bir ortaokulun 59 yaşındaki müdürü, bir marketteki otomatik kahve makinesini kullanırken yakalandı. Kendisine büyük boy kahve almasına rağmen normal boy kahve için ödeme yaptı. Bu durum okula kadar ulaştı ve Hyogo Eyaleti Eğitim Kurulu tarafından sorgulandığında adamın, toplamda yaklaşık 490 yen değerinde kahve için yedi kez eksik ödeme yaptığını itiraf ettiği söyleniyor.

Japonya'da bir okul müdürü, kahve alırken defalarca eksik ödeme yapmakla suçlandıktan sonra işten çıkarıldı.

Bunun sonucunda, yaklaşık 20 milyon yen (133.000 ABD doları) değerindeki emekli maaşını alamayacak.

Takasago'daki bir ortaokulun 59 yaşındaki erkek müdürünün, bir marketteki otomatik kahve makinesini kullanırken yakalandığı iddia edildi.

İddiaya göre, kendisine büyük boy kahve almasına rağmennormal boy kahve için ödeme yaptı. Normal boy kahveler 110 yensatılıyor, ancak iddiaya göre o, 180 yendeğerindeki daha büyük boy kahveyi aldı, bu da sadece 70 yen fark demekti.

Durumu fark eden görevli, polisi aradı.Mağaza, adamın daha önce bu hileli hareketi iki kez yaptığını iddia etti. Mağaza suç duyurusunda bulunmadı, ancak bu durum okula kadar ulaştı ve Hyogo Eyaleti Eğitim Kurulu tarafından sorgulandığında adamın, toplamda yaklaşık 490 yendeğerinde kahve için yedi kez eksik ödeme yaptığını itiraf ettiği söyleniyor.

Adamın 30 Ocak'ta işten çıkarıldığı, kurulun "eğitimsel bir kamu hizmetkârına yakışmayan ciddi kusur" nedeniyle işten çıkardığı bildirildi.

Kurul üyeleri, bunun yaşanmasına izin verdiği için "kalplerinin en derininden" üzgün olduklarını belirtti.

Olay, çevrimiçi olarak hararetli tartışmalara neden oldu.

Bir kişi şöyle dedi: "Kaybettiği emekli ikramiyesiyle yaklaşık 100.000 büyük kahve alabilirdi."

Başka biri ekledi: "Yaşlı bir adam, muhtemelen makineyi nasıl kullanacağını bilmediğini söyleyerek bunu atlatabilirdi."

Japan Women's University'den profesör Takashi Sakata, cezanın "orantısız derecede ağır" olduğunu söyledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Eğitim

Japonya Hukuk 3.Sayfa Eğitim Dünya Haberler

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