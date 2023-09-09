İstanbul'da Yerel Yönetimler ve Kentsel Tarım Kongresi Düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İstanbul Arel Üniversitesi'nin iş birliğiyle 16-17 Kasım tarihlerinde, 'Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler' temasıyla kongre düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İstanbul Arel Üniversitesi'nin iş birliğiyle 16-17 Kasım tarihlerinde, "Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler" temasıyla kongre düzenlenecek.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İstanbul Arel Üniversitesi'nin iş birliğiyle "Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler" temasıyla kongre düzenlenecek. 16-17 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan kongrenin komitesinden yapılan açıklamada, sağlıklı gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişim giderek zorlaştığına ve gıda ürünlerinin fiyatlarındaki orantısız artışların yanında uzak bölgelerden tedarik, tedarik zincirine yeni halkalar eklenmesi ve ulaşım masraflarının artmasının, sorununun başta büyük kentler olmak üzere kentsel yerleşmelerde yaşamsal sorunlardan biri haline getirdiği vurgulandı. Bu sorunun küresel bir nitelik kazandığı da belirtilirken başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin kentlerinde başlı başına bir sorun haline geldiğine dikkat çekildi.

8 KONU BAŞLIĞI ELE ALINACAK

Bu bağlamda yaşanan sorunlar sıralanırken iki gün boyunca, yüz yüze ve ücretsiz yapılacak kongrede şu konuların ele alınacağı açıklandı:

"- Küresel, ulusal ve kentsel gıda sorunları bağlamında kentsel tarım tipolojileri ve kentsel tarımın sağlayabileceği çeşitli faydalar da dahil olmak üzere konu hakkında tespitler ve öneriler.

Dünyada kentsel tarım uygulamaları.

Türkiye'de kentsel tarımın kapsayıcı, sürdürülebilir ve yenilikçi bir şekilde yapılması için merkezi ve yerel yönetimlerce mevzuat ve teşvik düzenlemeleri dahil yapılması gerekenlerle ilgili önerilerin tespiti.

Uluslararası iş birliği imkanlarının araştırılması.

Kamu ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların kentsel uygulamalarının sunumu ve fikir alışverişi.

Türkiye'de Büyükşehir Yasası'nın bir sonucu olarak il sınırları ile tanımlanan kentsel alanın tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.

Hobi bahçeleri ve benzeri türden son döneme ilişkin yeni arayış ve uygulamaların kentsel tarım yaklaşımı açısından değerlendirilmesi.

Kentsel alanda yapılaşma baskısı ve saçaklanma süreçlerinin tarım ve kentsel tarım açısından değerlendirilmesi."

BİLDİRİ ÖZETLERİ 10 EKİM'E KADAR GÖNDERİLEBİLECEK

Kongre için ayrıca bildiri özetleri de en geç 10 Ekim'e kadar arelusam01@gmail.com ve arelusam@arel.edu.tr mail adreslerine word belgesi olarak gönderilebilecek. Tebliğ sunulabilecek konu başlıkları da şöyle sıralandı:

"- Küresel, Ulusal ve Kentsel Gıda Sorunları Bağlamında Kentsel Tarım

Dünyada Kentsel Tarım

Türkiye'de Kentsel Tarım Mevzuatı ve Yerel Yönetimlerin Uygulamaları

Türkiye'de Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimlerin Uygulamaları

Kentsel Tarımda Özel Sektör, STK, Vatandaş Uygulamaları

Kentsel Tarım, Girişimcilik ve Gastronomi."

KONGRE BAŞKANLIĞINI BOZACIOĞLU VE ATALIK YAPACAK

Kongrenin başkanlığını İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Öğr. üyesi Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu ve İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık yapacak. Koordinatörlüğünü ise İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Oktay Bingöl'ün üstleneceği kongrenin düzenleme kurulunda çok sayıda üniversiteden akademisyen yer aldı.