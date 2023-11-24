İskilip Belediyesi Öğretmenlere Yemek Verdi

İskilip Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere yemek verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Ali Sülük, "Öğretmen bir aileye mensubum. Kızlarım öğretmen. Damadım öğretmen. Kız kardeşim öğretmen. Dolayısıyla öğretmenlerin yaşadıkları sorunları, öğretmenlerin topluma neler kattığını yakından biliyorum. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. İyi varsınız. Topluma değer katıyorsunuz. Belediye olarak bütün okullarımızın yanındayız. İmkanlarımız ölçüsünde her türlü katkıyı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Kapımız öğretmenlerimize her zaman açık" dedi.

Programa Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, öğretmenler ve aileleri ile emekli öğretmenler katıldı. - ÇORUM