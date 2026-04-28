İnönü Üniversitesi ile Tamale Teaching Hospital arasında iş birliği protokolü

İnönü Üniversitesi ile Gana'nın köklü sağlık kuruluşlarından Tamale Teaching Hospital arasında akademik ve klinik alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve Dış İlişkiler Birim Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan katılım sağlarken; Tamale Teaching Hospital heyetinden ise Genel Müdür Dr. Abubakari Bawah Abdulai, Tıp İşleri Müdürü Prof. Alhassan Abdul-Mumin, İdari İşler Müdürü Dr. Emmanuel Sena Kwesi Donkor, Mali İşler Müdür Vekili Fuseini Issah ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Adamu Issaka katıldı.

İnönü Üniversitesi ile Gana'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Tamale Teaching Hospital arasında imzalanan protokol, tıp eğitimi, araştırma ve yayın ile klinik uygulamalar başta olmak üzere birden fazla alanda yapılandırılmış bir ortaklığı kapsıyor.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde ortak araştırma projeleri, akademisyen ve öğrenci değişim programları ile tıp eğitiminde müfredat uyumu konularında uzlaşıya varıldı. Toplantı işbirliği protokolünün imzalanması ve hediye takdiminin ardından sonlandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
